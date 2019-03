Gabriela Firea: Lucrări extinse de reabilitare a carosabilului vor începe de la jumătatea lunii martie (VIDEO)

Capitala intră în cureţenia de primăvară! 600 de gropi din asfaltul Bucureştiului vor fi astupate, anunţă primarul general Garbriela Firea, potrivit B1 TV. Lucrările de reabilitare a carosabilului încep peste câteva zile. Edilul-şef face apel la bucureşteni să sesizeze unde sunt probleme cu gropile, astfel încât autorităţile să intervină.

Primăria Capitalei a convocat Comandamentul pentru reparații, reabilitări, igienizare și curătenie de primăvară. Autoritățile au identificat deja cea mai mare problemă a Bucureștiului: gropile din asfalt apărute după perioada de iarnă.

