Primarul general, Gabriela Firea, a anunțat că renunță la vinieta antipoluare, pentru că vrea să-i asculte pe bucureșteni. „Noi, ca autoritate, ne-am pregătit, dar probabil ar fi fost nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare”, a precizat ea.

„Nu înseamnă că abandona lupta. Ne vom intensifica presiunea legitimă asupra Guvernului pentru finalizarea centurii ocolitoare a Capitalei”, a mai spus Firea, care s-a referit inclusiv la eventuale proteste ce ar putea avea loc.

Vinieta Oxigen a intrat în vigoare în Bucureşti de la 1 ianuarie, iar din martie urmau să se aplice amenzile pentru cei care nu îndeplineau condiţiile. Autoturismele a căror normă de poluare este Non euro, Euro 1 şi Euro 2 urmau să fie interzise complet în zona centrală a Bucureştiului, iar acestea mai puteau circula pe restul arterelor doar dacă șoferii îşi vor achiziţionau vinieta Oxigen. Autoturismele cu motorizare Euro3 şi Euro4 puteau circula prin centrul Capitalei doar în urma achiziţionării vinietei. Cei care nu aveau să fie afectaţi de restricţii urmau să fie şoferii maşinilor Hibrid, Electrice, Euro5 şi Euro6, dar și motocicletele.

