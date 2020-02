Firea: Cinci linii de tramvai sunt afectate de vremea rea. Nu sunt avarii la ENEL sau Apa Nova / Avem deja diagnosticate peste 4.600 de cazuri de gripă sezonieră la copii (VIDEO)

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că au fost 20 de linii de tramvai afectate de vremea rea. Au fost remediate 15 dintre situații și se lucrează și la restul. A mai precizat, totodată, că în București au fost deja diagnosticate peste 4.600 de cazuri de gripă sezonieră la copii.

„În ceea ce privește transportul public în comun, pentru că el a fost prioritatea zero în cadrul acțiunilor noastre de deszăpezire, se circulă decent în condiții de iarnă. Au fost 20 de sincope la nivelul liniilor de tramvai. S-au rezolvat 15, acum se lucrează la încă 5. S-au rezolvat problemele de pe traseul lui 41 și 21. Sunt două linii importante de tramvai care acum circulă normal. Avariile care au fost constatate la serviciile publice au fost remediate în mare parte. Se lucrează acum la 3 intersecții, deci mai sunt avariate doar 3 semafoare și se lucrează acum”, a declarat Primarul general.

