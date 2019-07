Gabriela Firea, reacție după cearta cu Dăncilă: Nu a fost o critică, a fost o realitate! Am înțeles că își asumă toate deciziile. Eu nu doresc să creez scandal în interiorul PSD...

Primarul Capitalei a declarat că, în ședința Comitetului Executiv Național al PSD, s-a vorbit o oră și jumătate numai despre rectificarea bugetară. Gabriela Firea a avut și o primă reacție după ce, în timpul CEx, ar fi certat-o pe Viorica Dăncilă că a încălcat regula PSD de a face declarații publice cu privire la subiecte sensibile înainte ca acestea să fie discutate în forurile partidului.

”Nu a fost o critică, a fost o realitate. Nu aș vrea să fac astfel de comentarii că ulterior îmi vor reproșa colegii mei din CEx că ne spălăm rufele în afara familiei. Eu am spus punctul meu de vedere, făcut câteva corecții, așa este normal. O oră jumate s-a vorbit despre rectificarea bugetară, apoi s-a vorbit despre Congresul din august. Cred că e mai puțin important dacă sunt eu mulțumită. S-a votat mandatarea conducerii partidului pentru discuții cu ALDE și Pro România în vedere astabilirii unui parteneriat pentru turul 1 și dacă nu este posibil și partidele fac alianță, pentru turul II", a declarat Gabriela Firea.

Firea a mai spus că PSD trebuie să vină rapid cu un candidat la prezidențiale, altfel impresia publică va fi că deciziile se iau în altă parte, nu în partid: ”Asta este convingerea mea. Eu am spus că trebuie să mergem cu un candidat puternic, un candidat pe care ceilalți colegi de-ai mei din teritoriu să îl poată prezenta cât mai bine, să aibă argumente. Am înțeles că își asumă toate deciziile care vor fi luate în perioada următoare. Eu nu doresc să creez scandal în interiorul PSD. Eu am făcut următoarea declarație: faptul că mai încercăm să întârziem candidatul, dând vina pe niște sondaje care întârzie să vină, poate crea senzația pe care am ascultat-o și eu la televiziune, anume că decizia la PSD nu se ia în partid, se ia în altă parte. Noi putem să lăsăm această senzație sau putem să venim să ne asumăm un canididat pentru că decizia este până la urmă una politică”.