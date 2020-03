Primarul Capitalei Gabriela Firea cere oerganizarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) cu privire la recordul de poluare care a fost înregistrat pe 1 și 2 martie în Capitală.

”Am transmis deja o adresă către președintele României și către CSAT în care am descris în termeni tehnici și administrativi ceea ce s-a întâmplat în București în 1 și 2 martie și am transmis solicitarea de a se analiza situația în cadrul unei ședințe a CSAT. Populația trebuie să fie protejată și nu ajută la nimic dacă responsabilii și decidenții de la Guvern aruncă responsabilitatea dintr-o parte în acealaltă.

Sunt convinsă că președintele se va implica, cu prerogativele constituționale pe care le are, și cu siguranță vom afla care este poluatorul.

De asemenea, am transmis o scrisoare cu solicitarea și rugămintea către președintele Camerei Deputaților, Marcel Cioalcu, de a se analiza ceea ce s-a întâmplat în Municipiul București în noaptea de duminică spre luni, și la Comisia de protecția mediului din Parlament sau dacă este necesar, să se constituie o comisie specială de anchetă din care să facă parte atât parlamentari de la Comisia de mediu, cât și parlamentarii de la Comisia de sănătate și drepturile omului”, a declarat Gabriela Firea.

Rețeaua națională și rețele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării în capitală în noaptea de 1 spre 2 martie.

Datele arată depășiri cu 900% - 1.000% ale nivelului maxim admis de PM 2,5 (un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe). Pentru PM10 (particule mari de praf), s-au înregistrat depășiri de aproape 800%.

