Gabriela Firea: Cerem noului prefect al Capitalei să redeschidă școlile. Este o măsură injustă pentru toți elevii, pentru toți profesori (VIDEO)

PSD cere noului prefect al Capitalei să redeschidă școlile din București. Solicitarea a venit prin vocea Gabrielei Firea, șefa PSD București, care a precizat că măsura închiderii tuturor unităților de învățământ din Capitală, în actualul context epidemiologic, este una nedreaptă atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

”Situația singulară la nivel european și aberantă, spun eu, cu privire la privirea școlilor în Capitală. Este o măsură injustă pentru toți elevii, pentru toți profesori. De exemplu, în Europa, doar România și Lituania țin școlile închise. Care este motivul pentru care școli din Capitală în care nu a fost niciun caz sau poate un caz-două, să fie orpite cursurile. Nu există nicio justificare și cerem noului prefect al Capitalei să redeschidă școlile. Ce este de făcut? Ce face toată Europa, să fie testați elevii, profesorii și acolo unde se constată un focar, doar acolo se poate închide o clasă sau mai multe clase sau poate, in extremis, o școală, dar nu să iei o măsură atât de radicală, atât de nedreaptă și de neexplicat de a închide toate unitățile de învățământ dintr-un oraș așa de mare cum este Bucureștiul, doar pentru că așa vrea Guvernul”, a declarat Gabriela Firea.

Social-democrata a mai susținut că cei mici sunt afectați emoțional de faptul că nu mai merg la școală și nu-și mai văd colegii și profesorii.

”Am și eu copii, vorbesc în fiecare zi cu zeci, sute de mame, de familii, toată lumea este îngrijorată în legătură cu copiii. Nu se poate compara învățământul tradițional, în clasă, cu cel online. Copiii sunt afectați emoțional, nu mai socializează, nu se mai regăsesc, nu-și mai văd colegii, profesorii. De asemenea, sub nicio formă calitatea educației nu este aceeași în online. Asta o spun specialiștii. Sunt multe familii în care copiii sunt supravegheați de bunici, iar aceștia nu sunt familiarizați cu toată metodologia online. În plus, costurile pentru părinții care rămân acasă cu copiii lor sunt foarte mari”, a mai spus Firea.

