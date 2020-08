Gabriela Firea: Conturile Primăriei Capitalei sunt blocate. Suma datorată lui Costică Constanda reprezintă 20% din bugetul anual

Primarul General, Gabriela Firea, a anunțat că Primăria Municipiului București are conturile blocate, iar proiectele de dezvoltare a orașului sunt puse în pericol. Totul, în urma deciziei definitive prin care omul de afaceri Costică Constanda trebuie să primească 115 milioane de euro despăgubiri. PMB a fost informată vineri în legătură cu depunerea dosarului de executare.

„În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importantă majoră pentru dezvoltarea Bucureștiului sunt puse în pericol. Mă refer aici la obiective de investiții precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situație dificilă pentru București, trebuie să punem în aplicare o sentința definitivă și irevocabilă a instanței, pronunțată în anul 2019, după procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie să plătim”, a transmis Gabriela Firea.

Primarul a precizat că Municipiul București trebuie să-i returneze lui Costică Constanda 115 milioane euro, potrivit deciziei instanței, și până acum a făcut plăți eșalonate de aproximativ 17 milioane euro.

Pentru a ieși din această situație, Firea vrea să meargă din nou în Consiliul General cu proiectul de privind darea în plată a 15.000 de metri pătraţi în Cartierul Francez, în vederea stingerii datoriei.

„Municipiul București trebuie să-i returneze lui Costică Costanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei. Deși am luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare și am făcut deja plăți eșalonate de aproximativ 17 milioane euro, am ajuns în situația în care Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului București. Pentru a ieși din această situație de criză, voi supune din nou aprobării CGMB, în următoarea ședința, un proiect de hotărâre care să remedieze această problemă”, a mai declarat Firea.

Proiectul Primăriei București privind stingerea datoriei către Costică Constanda, respins până acum de Consiliul General

Marți, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, pentru a patra oară, proiectul propus de Primarul general Gabriela Firea privind darea în plată a 15.000 de metri pătraţi în Cartierul Francez, în vederea stingerii datoriei către omul de afaceri.

S-au înregistrat 26 de voturi ”pentru” şi 10 abţineri, în contextul în care era nevoie de cel puțin două treimi din voturile consilierilor generali pentru ca proiectul să treacă.

„Practic, noi acum trebuie să reparăm oalele sparte acum 16-17 ani pentru că au fost alți primari generali la acel moment, alți consilieri generali”, declarase Firea la acea vreme.

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a explicat, pentru B1 TV, cum s-a ajuns ca PMB să datoreze atât de mulți bani omului de afaceri. „Unul dintre foștii miniștri ai Justiției, domnul Valeriu Stoica, i-a fost avocat și l-a purtat prin toate instanțele și așa a reușit, prima dată în istorie, din a avea nimic și a da niște bani pe niște hârtii să încaseze 170 de milioane de euro. Sumele s-au mai tăiat apoi”, a mai spus Bădulescu.

