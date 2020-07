Gabriela Firea: Conturile Primăriei Capitalei vor fi blocate în totalitate pe 3 august. Sunt procese vechi de 16 ani. Trebuie să plătim 115 milioane de euro reprezentanților familiei Costanda (VIDEO)

Gabriel Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat că, în urma unor procese care au început acum 16 ani, Primăria Generală a Municipiului București trebuie să plătească 115 milioane de euro reprezentanților familiei Costanda. Edilul a explicat că instituția a fost notificată că va avea conturile „blocate în totalitate” din 3 august.

