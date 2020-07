Conturile Primăriei Capitalei vor fi „blocate în totalitate” în 3 august, iar primarul general Gabriela Firea a tras un nou semnal de alarmă și susține că se încearcă transformarea Bucureștiului într-un „oraș închis din punct de vedere financiar și juridic”. Edilul a explicat că municipalitatea trebuie să plătească 115 milioane de euro „de unde nu îi avem” sau să dea în plată un teren din Satul Francez - la ședința extraordinară de miercuri, totuși, Consiliul General a respins propunerea de a-i da lui Costică Constanda o suprafață de circa 11.000 mp din celebrul cartier aflat în zona de nord, pentru a scăpa de executarea silită. „Când avem o ședință importantă, când avem o zi grea, mai vine peste toată complexitatea zilei și o amenințare cu bombă”, spune ea, adăugând că, probabil, „așa o să trăim până după alegeri”.

