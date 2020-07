Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a criticat decizia Guvernului de a majora alocațiile pentru copii „doar cu 15%” și o consideră „o lipsă de respect”, în condițiile în care, susține edilul, „acei 23 de lei în plus nu acoperă de fapt nici scumpirile la fructe și legume, care au avut loc în această perioadă de pandemie”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.