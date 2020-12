Gabriela Firea: Demisia lui Ludovic Orban nu este suficientă. Miniștrii care au îngropat domeniile sănătății, economiei și educației trebuie să plece imediat (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a susținut, marți, că demisia lui Ludovic Orban de la conducerea Guvernului nu este suficientă și că ar trebui să plece de la Palatul Victoria și miniștri de la Sănătate, Educație și Finanțe. Declarația social-democratei vine în contextul în care liderul PSD, Marcel Ciolacu l-a acuzat luni seară pe Ludovic Orban că a aruncat țara în haos prin faptul că și-a depus mandatul. Asta după ce cu 24 de ore înainte același Ciolacu îi ceruse demisia.

Totodată, Gabriela Firea a declarat că PSD este câștigătorul clar al alegerilor parlamentare din 6 decembrie, iar în acest context, spune social-democrata, președintele Klaus Iohannis ar trebui să accepte varianta de premier propusă de PSD în persoana lui Alexandru Rafila.

”Este indubitabil faptul că PSD a va avea cei mai mulți senatori și deputați și astfel este partidul învingător în alegeri. De aceea, atragem atenția președintelui țării asupra faptului că nesocotirea votului românilor ar însemna o palmă grea dată fiecărui român în parte care s-a exprimat pentru schimbare. Votul în favoarea echipei social-democrate a fost un vot împotriva guvernului PNL, împotriva modului nedemocratic al președintelui țării de a face campanie electorală și a debalansa viața politică, o palmă dată de electorat față de măsurile insuficiente, de multe ori greșite în legătură cu gestionarea pandemiei și criza economică profundă în care suntem în acest moment din cauza guvernului PNL. INS a furnizat astăzi informații care relevă faptul că economia s-a contractat cu 5 procente în ultimele 9 luni. Acea revenire în V a economiei nu există decât în imaginația ministrului de Finanțe căruia, în acest moment, îi cer demisia explicit. Nu este de ajuns faptul că domnul Orban și-a dat aseară demisia. Miniștrii care au îngropat domeniul sănătății, economiei, educației trebuie să plece imediat. (...)

Mesajul nostru este foarte clar, președintele țării nu are altă variantă democratică decât să recunoască votul românilor, să accepte propunerea PSD de prim-ministru, și anume profesorul Alexandru Rafila, și să se găsească o formulă guvernamentală – în principal să fie PSD și specialiștii săi – care să scoată țara atât din criza sanitară, cât și din cea economică”, a declarat Gabriela Firea.

”Majoritatea în zona de dreapta este una mai mult decât fragilă. Sunt câteva voturi în Parlament, cumulat, am numărat și eu potrivit estimărilor pe care le avem și ar fi majoritate mai mult decât fragilă”, a mai spus Firea, susținând că social-democrații sunt cei care resping ideea unei majorități alături de PNL, în timp ce liberalii ar avea alte intenții.

