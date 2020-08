Gabriela Firea, despre afacerea Constanda: Noi acum trebuie să reparăm oalele sparte acum 16-17 ani. În legea bugetului nu există un capitol „bani deoparte”, cum spunea un candiat la Primăria Capitalei (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, candidată pentru un nou mandat în fruntea Bucureștiului, vine cu o replică pentru contracandidatul său, Nicușor Dan, care a acuzat-o că nu a pus bani deoparte pentru a achita suma de 115 de milioane de euro datorată omului de afaceri Costică Constanda. În legea bugetului de stat nu există un capitol „bani deoparte” pentru posibile sentințe judecătorești, a declarat Gabriela Firea la începutul ședinței în care se încearcă obținerea unui vot în Consiliul General al Municipiului București pentru ca datoria sa fie achitată în forma solicitată de creditor.

”Propunerea pe care ne-au făcut-o avocații domniei sale este ca pentru o parte din această sumă să fie aprobată o dare în plată, în speță un teren din Cartierul francez, aflat în zona de nord a Capitalei. Este deja a patra încercare pe care o facem să dezbatem și să votăm acest proiect de hotărâre. Practic, noi acum trebuie să reparăm oalele sparte acum 16-17 ani pentru că au fost alți primari generali la acel moment, alți consilieri generali. Noi, cei de acum, în schimb, trebuie să gestionăm o situație foarte dificilă. Practic, sunt puse în pericol serviciile de utilitate publică ale Capitalei. Sunt puse, de asemenea, în pericol plățile pentru toate șantierele deschise în Municipiul București și aprovizionarea cu materiale sanitare și dotările care trebuie să aibă loc în această perioadă în toate spitalele din Capitală”, a declarat Gabriela Firea.

În acest context, Gabriela Firea a venit cu o replică pentru Nicușor Dan.

”Am auzit un candidat la Primăria Capitalei care a afirmat că puteam să rezolvăm problema mai demult, în sensul să punem bani deoparte, ca și cum i-am pune la ciorap, astfel încât să avem sume suficiente pentru a plăti aceste despăgubiri. Îl informez pe acest candidat că în legea bugetului de stat nu există un capitol «bani deoparte» pentru posibile sentințe judecătorești. În momentul în care acestea își urmează parcursul în justiție și vin în formă finală la o instituție cum suntem noi, acum, din acel moment iei act de acea hotărâre în justiție și trebuie să urmezi pașii procedurali.

A mai făcut acest candidat la Primărie o afirmație, și anume că sunt bani destui la Primăria Capitalei și trebuie să mai renunțăm la anumite cheltuieli și să mai plătim aceste executări. Aș vrea să știu la care care cheltuieli să renunțăm. Din suma primită de la bugetul de stat, lunar, jumătate merge către subvențiile la transportul public în comun și la termoficare. Îl somez public pe acest candidat să spună dacă vrea să renunțăm la subvențiile pentru transportul public în comun și, de mâine, un bilet să coste 6-7 lei. Practic, asta ar putea să se întâmple dacă am renunța la subvenții. Sau factura la întreținere ar putea să explodeze pentru că, odată cu renunțarea la subvenția pentru apă caldă și căldură, înseamnă că factura la întreținere va fi de 3-4 ori mai mare”, a mai spus Gabriela Firea.

A ajuns la mare, s-a autoizolat pe o plajă sălbatică, dar bărbaţii o urmăreau. Într-o criză de nervi, şi-a dat jos costumul de baie

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS pentru funcția de primar general al Capitalei a susținut, marți, într-o conferință de presă, că Primăria Bucureștiului este în faliment de multă vreme, iar cauza nu este afacea Constanda.

Primarul ”dă vina pe alții și încearcă să spună că afacerea Constanda este cauza acestui faliment. Nu e adevărat. Primăria Capitalei este în faliment de multă vreme, oricând ANAF ar fi putut să-i închidă conturile, să ceară insolvența STB, oricând ELCEN ar fi putut să ceară insolvența Termoenergetica”, a spus Nicușor Dan.

Procesul dintre Primăria Capitalei şi familia Constanda durează de aproximativ 16 ani şi reprezintă o afacere imobiliară extrem de controversată, în care au fost implicate spaţii din Parcul Bordei, terenuri din Satul Francez şi zeci de milioane de euro. Până la urmă municipalitatea nu a ajuns la nicio înţelegere cu familia Constanda, iar în iunie anul trecut a venit sentinţa de la Instanţa Supremă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.