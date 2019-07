Gabriela Firea, despre candidatura la prezidențiale: 'Vin deschisă unor discuții, nu spun da sau nu' (VIDEO)

Gabriela Firea s-a prezentat luni, la Palatul Parlamentul, pentru a prezenta la CEx-ul PSD. Primarul general al Capitalei a răspuns declarației viceăpreședintelui Pro România, Adrian Țuțuianu, care a declarat că formațiunea din care face parte ar putea să o susțină pe Firea la prezidențiale.

"În cele 9 luni de situație grea cu președintele partidului, foștii colegi și-au pus întrebarea dacă voi mai rezista în partid și cum se pune problema pentru o nouă candidatură la primărie. Doar atunci am avut aceste discuții, astăzi sunt revenită în partid și nu mi se pare normal să port discuții cu ei înainte de partid.

Vin deschisă unor discuții, nu spun da sau nu", a declarat Gabriela Firea.

„PSD are pe cine alege pentru Cotroceni”, a mai spus Firea, subliniind că trebuie discutat cu ALDE și Pro România.

