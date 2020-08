Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac la adresa Guvernului PNL atunci când a fost întrebată despre contracandidații săi de la alegerile locale. Totodată, candidatul PSD la Primăria București a vorbit și despre Traian Băsescu, despre care spune că „a avut ce avut de spus”.

„Eu mă lupt cu lipsa de profesionalism, cu lipsa de implicare și cu disprețul Guvernului PNL față de români, implicit față de bucureșteni. Suntem vreo 10 candidați la Primăria Capitalei, suntem mulți, dar asta e foarte bine, competiția întotdeauna naște noul și naște progresul. Nu am de ce să mă tem de nicio candidatură, practic cetățenii sunt cei care votează. Voi respecta votul indiferent de rezultat și oricum îmi voi continua activitatea în orice situație, tot spre binele românilor și pentru oameni, și ca jurnalist, și ca senator, și acum ca primar, tot ceea ce am făcut a fost spre binele oamenilor, pentru că eu nu am venit în politică să mă îmbogățesc . Eu am ajuns în politică în care eram deja cunoscută. Am fost foarte bine plătită”.

Gabriela Firea, despre candidatura lui Traian Băsescu: „A spus ce a avut de spus”

Despre candidatura lui Traian Băsescu, Gabriela Firea nu a vrut să comenteze prea mult. „A fost Primar General a spus ce a avut de spus, probabil că mai vrea să mai aibă o contrinbuție în această zonă. nu pot să spun altceva. Orice aș spune este interpretat în fel și fel de chip”, a mai spus Firea.