Având în vedere incidentul neplăcut din cursul serii de miercuri, când un imobil monument istoric, din București s-a prăbușit, Gabriela Firea a fost întrebată care este situația clădirilor cu bulină roșie din Capitală:

„Avem la Primăria Capitalei și este lăsat acum spre continuare cel mai ambițios program de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Când am ajuns la Primărie erau doar 8 persoane care lucrau pentru acest proiect.

În acest moment, s-au înființat atât Administrația cât și Compania Clădirilor Municipale cu Risc Seismic, noi acordăm facilități și proprietarilor, pentru că este o clădire privată. Jumătate din sumă este achitată de Primărie și cealaltă poate fi plătită în 20 de ani de către proprietari. Am informat toți proprietarii de clădiri cu bulină că pot beneficia de facilitățile fiscale oferite de Primăria Capitalei”

Municipalitatea are puține clădiri cu risc seismic la care este proprietar sau proprietar într-un anumit procent. Cele mai multe sunt proprietăți private”, a explicat fostul primar al Capitalei.

Întrebată dacă clădirea care s-a dărâmat în centrul Bucureștiului este în acest program, fostul edil a explicat:

„Exte în program cu siguranță! Proprietarii au fost notificați de către Primărie să vină la Administrația Clădirilor cu Risc Seismic, să depună dosarul, noi să acordăm acea facilitate fiscală și să le preluăm. Așa cum știți toate clădirile cu risc seismic grad 1 au fost puse deja în siguranță”,a mai adăugat Gabriela Firea.

