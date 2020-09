Gabriela Firea, despre declarațiile lui Marcel Ciolacu: „Până acum mi se spunea că sunt prea nouă în partid și că emit prea multe pretenții de funcții” (VIDEO)

În contextul ultimelor declarații ale liderului social - democraților, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea a fost întrebată dacă prin „personaje anchilozate” din partid, președintele făcea referire și la ea. Parimaul în funcție a negat orice fel de legătură cu aceste afirmații și a declarat:

„Păi până acum mi se spunea că sunt prea nouă, prea proaspătă în partid și că emit prea multe pretenții de funcții. Acum sunt veghe și anchilozată?! Cu siguranță nu se referea la mine, pentru că repet, eu sunt și foarte nouă în partid, mi s-a dat peste nas de nu știu câte ori, de către alți membrii ai partidului, fondatori, că sunt mult prea nouă și că să mai stau acolo la locul meu la colț să mai aștept niște ani. Nu, sub nicio formă nu se referea la mine și probabil că vă va declara dumnealui la cine se referea. Am niște bănuieli, dar de ce să fac eu declarații în locul dumnealui”, a declarat primarul în funcție, Gabriela Firea.

