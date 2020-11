Gabriela Firea, despre lipsa unei dezbateri între candidați înainte de alegerile locale: Nicușor Dan nu și-a dorit o întâlnire cu mine pentru că ar fi avut de pierdut (VIDEO)

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a susținut duminică seară, la mai bine de o lună de la alegerile locale din 27 septembrie, că în timpul campanieie electorale nu a avut loc o dezbatere între ea și principalul său contracandidat, Nicușor Dan, pentru că el nu și-a dorit acest lucru. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, Gabriela Firea a catlogat drept „gesturi de imagine” invitațiile la dezbatere pe care i le-a lansat candidatul susținut de forțele de dreapta înainte de scrutinul local.

„Nu știu de ce nu s-a organizat un talk show cu candidații sau o dezbatere. Invitațiile care au ajuns la mine conțineau diferite formule: primii patru, primii trei sau primii doi cu analiști. Nu știu care este motivul pentru care nu s-a ajuns totuși la o întâlnire a principalilor conta

