În timpul conferinței de presă de joi, Gabriela Firea a fost întrebată dacă mai ține legătura cu Liviu Dragnea, fostu președinte al social – democraților și dacă și-a amintit că la data de 28 octombrie a fost ziua lui de naștere și mai ales dacă acesta mai înseamnă ceva pentru PSD.

Fostul primar al Capitalei a precizat că nu a păstrat legătura cu Liviu Dragnea, adăugând

„Nu mai țin legătura, nici nu aș avea cum cu domnul Dragnea. Nu am mai ținut legătura nici în ultimii ani, așa cum știți foarte. Îmi pare rău că este acolo, nu poți să te bucuri de primvarea de libertate a unui om. (...) Recunosc că aseară târziu am citit pe un site un mesaj destul de emoționant al iubitei domniei sale, Irina și ce spun, ca femeie mi s-a părut un gest frumos, dar ca om politic spun foarte clar că nu mai avem niciun fel de legătură. Din păcate, nu spun că a vrut, poate nu a vrut, dar a scris o pagină neagră a istoriei Partidului Social Democrat”, a explicat fostul edil.

Totodată, Gabriela Firea a ținut să precizeze că nu a păstrat legătura nici nu Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea și că niciodată nu s-a pus problema ca ea și Florentin Pandele să le fie nași.

„Niciodată! Niciodată eu și soțul meu nici nu am solicitat și nici nu am fost, la rândul nostru întrebați dacă am vrea să facem acest lucru. Nu am ținut legătura pentru că nu aveam de ce. Nu cred că este ea vinovată de tot ce s-a întâmplat politic”, a adăugat Firea.