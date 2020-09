Primarul general, Gabriela Firea a oferit mai multe detalii despre Pasajul Ciurel, într-o postare pe Facebook. Edilul a explicat că proiectul a fost gândit în trei etape, în urmă cu 14 ani, iar recent a fost inaugurată prima dintre acestea.

Trei etape pentru Podul Ciurel

Gabriela Firea a oferit mai multe detalii despre unul dintre cele mai noi proiecte inaugurate în Capitală. În contextul în care s-a spus în spațiul public că Pasajul Ciurel „nu duce nicăieri”, edilul a explicat:

„Aceste este adevărul despre Podul Ciurel, un proiect despre care se spune în mod nedrept că nu duce și nu va duce nicăieri, o investiție care nu ar fi necesară. Vă voi demonstra că este necesară și utilă bucureștenilor.

Acest proiect a fost gândit acum 14 ani, în trei etape. Noi am finalizat prima dintre ele, Nodul Virtuții. Am fi putut finaliza acest obiectiv mult mai rapid însă, timp de zece ani, a fost blocat în tribunale de către un domn care are casa în proximitatea podului Ciurel, o casă care există și în prezent și nu a fost afectată absolut deloc, cofondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, prieten foarte bun cu domnul Nicușor Dan. Împreună au făcut mai multe contestații în instanță, atacând atât autorizația de construire, cât și PUZ-ul de sector”, a expicat edilul în videoclipul postat pe Facebook.

Lucrările pentru cea de-a doua etapă a proiectului

Edilul a anunțat că în scurt timp vor demara și lucrările pentru cea de-a doua etapă, poiectul fiind finalizat încă din luna mai.

„În cel mai scurt timp, vom demara lucrările pentru etapa a doua a proiectului, aprobat încă din luna mai, un drum expres până la Centură, cu două benzi pe sens. Pentru acesta, avem deja culoarul de expropriere aprobat, am semnat contractul cu asocierea de constructori Max Boegl – Astaldi – Euroconstruct, iar banii sunt consemnați, aproximativ 50 de milioane de lei pentru exproprierile din zona, în jur de 20 de imobile”, a declarat Gabriela Firea, primarul Capitalei.