Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că epidemia de coronavirus a demonstrat că traficul nu este singurul vinovat pentru nivelul ridicat de poluare din București. Aceasta a precizat că un factor ține și de arderile necontrolate de deșeuri și a acuzat Garda de Mediu că ignoră societățile comerciale vinovate. Edilul și-a exprimat apoi speranța că, după trecerea crizei, autoritățile vor trata toți factorii poluatori, astfel încât calitatea aerului să crească. Firea a ținut să se refere și la Oxigen, proiectul său ce prevedea taxarea diferențiată a autovehiculelor care poluează puternic și pe care l-a retras după ce a fost criticat. Ea a spus că nu ar mai avea curaj acum să-l repună în dezbatere, mai ales după ce au răbufnit contracandidații ei la Primăria Capitalei, deși și aceștia știau că este un proiect bun, similar altora implementate în Europa. Vineri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat România pentru că nu a luat măsuri de combatere a poluării din București.

„Au fost zile în care s-au constatat depășiri ale indicilor de poluare. Toți s-au întrebat de unde, că pe stradă abia se vedeau câteva mașini. Evident că nu traficul era problema. Am constatat cu toții că se fac arderi necontrolate la diverse societăți comericale, pe care Garda de Mediu le trece cu vederea. Nu înțeleg care e motivul... Erau în continuare arderile la CET-urile nemodernizate din București. S-a dovedit acum că traficul e cel care poluează intens, dar nu doar el e vinovat.

După această perioadă, cred că toți vor înțelege să ia măsuri pe toate planurile: modernizarea CET-urillor, Garda de Mediu să verifice toate cele peste 160 de unități economice care au aprobări să facă astfel de arderi, dar care nu mereu respectă parametrii de mediu.

S-a vorbit că străzile nespălate provoacă poluare. E un nonsens, că în perioada asta s-au spălat până peste poate străzile, s-au dezinfectat. Totuși, în anumite zone, din cauza anumitor arderi necontrolate de deșeuri, s-a produs poluare. Cred că, după pandemie, trebuie luate în serios și alte motive pentru poluare, nu doar traficul”, a declarat Firea, pentru B1 TV.

