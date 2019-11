Gabriela Firea dezminte acuzațiile și crede că totul „este din cauza situației în care se află candidatul USR-PLUS” / Ce spune edilul despre Spitalul „Victor Gomoiu”, Lavinia Coțofană și Vlad Voiculescu (VIDEO)

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a afirmat, vineri seară, în direct pe B1 TV, că acuzațiile au o legătură cu faptul că Dan Barna, prezidențiabilul USR-PLUS, „a pierdut viteză față de ceilalți contracandidați”.



Declarația edilului vine în contextul în care fostul judecător Lavinia Coțofană, demisă din fruntea Direcției Juridice a ASSMB, a depus un denunț la DNA cu privire la neregulile de la Spitalul „Victor Gomoiu”, unde a descoperit supraevaluări ale achizițiilor cu peste 2000%, licitații trucate și decontări de lucrări inexistente. Ea a explicat că, deși i-a înaintat lui Mihai Savin, noul director al ASSMB, plângerea penală redactată, acesta a precizat că „o s-o prezinte la Primărie” și revine cu un răspuns - lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată. (Detalii AICI)



„Nu cred că este întâmplător tot ceea ce se întâmplă, ceea ce dezbateți și dumneavoastră de aproape două ore. De trei zile, aceste subiecte au acaparat practic întreaga mass-media. Într-o campanie pentru alegerile prezidențiale destul de tăcută și domoală, iată că există un vârf de tensiune. E o opinie personală. Cred că acest fapt este din cauza situației în care se află candidatul USR-PLUS, pentru că a pierdut viteză față de ceilalți contracandidați. Probabil încearcă să se resusciteze, să se reinventeze, cu aceste subiecte, în totalitate false”, a afirmat Gabriela Firea, în emisiunea „Actualitatea românească” moderată de Sorina Matei.



Primarul general al Bucureștiului susține că raportul pe care Corpul de Control al premierului Tudose l-a realizat în decembrie 2017 viza o licitație din anul 2010, pe vremea când ea era încă jurnalistă, și nu intrase în politică.



„Această licitație s-a realizat în anul 2010, când eu eram jurnalist. Nu eram nici măcar senator, deci nu eram în politică. Primăria Capitalei, la acea dată, 2010, a realizat o licitație pentru proiectarea și execuția Spitalului clinic pentru copii Victor Gomoiu, iar acolo este o situație similară ca în curtea Spitalului Marie Curie”, a adăugat Gabriela Firea, care a adăugat că Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în anul 2012.



Întrebată dacă știa despre supraevaluările cu peste 2000% scoase în lumină de acuzațiile Laviniei Coțofană, Gabriela Firea a răspuns: „Nu sunt pe mandatul meu, vă spun încă o dată. Eu am venit, am găsit o clădire goală, aproape finalizată, dar departe de a fi utilizată și utilă pentru copii, pentru pacienți, pentru că a trebuit să reconfigurăm întregul spital, întreaga clădire, să montăm toate circuitele medicale, să dotăm cu aparatură această clădire, să fie angajați medici.



La momentul venirii mele la Primăria Capitalei, în mijlocul lui iulie 2016, eu am găsit o clădire abandonată ca și construcție, ca și investiție de doi ani de zile din cauza tensiunilor, ca să fiu elegantă, dintre consultant, constructor și beneficiar, adică Primăria Capitalei, deoarece existau niște facturi, pe care Primăria, prin conducerea de la acea dată, nu le recunoștea, considerând că sunt lucrări, care nu au fost cuprinse în contract și la niște sume”.



Ea susține că nu a putut face nicio sesizare către organele abilitate, pentru că informațiile din raportul Corpului de Control făceau obiectul unui litigiu, pentru că asocierea de constructori au cerut niște sume mai mari de la Primăria Generală a ultimelor trei administrații, iar aceasta, indiferent de conducere, a refuzat să le plătească. Mai mult decât atât, spune ea, municipalitatea a trimis propriul Corp de Control la Spitalul „Victor Gomoiu” și a realizat o expertiză extrajudiciară.



Întrebată dacă o cunoștea pe Lavinia Coțofană și în ce condiții a venit aceasta la ASSMB, Gabriela Firea a răspuns: Primăria Capitalei are peste 40 de subordonate - 20 de administrații, 20 de companii. Avem 45.000 de angajați. ASSMB, prin directorul general, face angajări. Primarul General, nu are atribuții legale în a angaja personal în subordonate.

Nu o cunosc pe această persoană, nu știu ce gânduri are și de ce îmi face această campanie negativă”.



Referitor la declarațiile lui Vlad Voiculescu (Detalii AICI), care amenința și el că va sesiza DNA, Gabriela Firea a răspuns: „Îmi pare rău că astfel de persoane nu cunosc Legea administrației publice locale. Niciun primar nu poate să dea, ca pe timpuri, foc documentelor diferitelor achiziții publice, pentru că toate aceste documente sunt în SICAP. Noi nu organizăm decât licitații electronice, internaționale, validate de ANAF. Acești oameni trebuie să citească legislația și să se informeze, și apoi să afle că nimeni n-ar putea să facă așa ceva. Sunt fabulații”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.