Jurnaliştii de la Libertatea anunţă că Primarul general, Gabriela Firea, ar fi dat-o afară pe directoarea juridică a ASSMB, Lavinia Coțofană, doar pentru că aceasta și-a ”permis” să formuleze o plângere către DNA în cazul jafului de la Spitalul Gomoiu.

Jurnalistul Cătălin Tolontan a explicat, pentru B1 TV, că există două documente oficiale care vorbesc despre „furtul de la Gomoiu”. Iar unul dintre ele a fost întocmit după consultarea unor experți angajați chiar de ASSMB, autoritatea care se ocupă de spitalele ce țin de Primăria Capitalei.

Tolontan susține că Lavinia Coțofană a formulat o plângere la DNA numai că șefi din Primărie au avut grijă ca aceasta să nu ajungă pe masa procurorilor anticorupție.

