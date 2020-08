Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a susținut o declarație de presă, sâmbătă, după Congresul extraordinar al PSD, în care Marcel Ciolacu a fost ales președinte al formațiunii.



„Suntem o echipă. Așa cum s-a spus și de la tribună, a trecut vremea în care o singură persoană dicta ceea ce trebuie să facă partidul. Suntem, să spun așa, persoane din partid care ne-am înscris mai nou, cum sunt eu, sau persoane care sunt de 30 de ani în acest partid. Asta înseamnă că formațiunea noastră politică este prietenoasă cu cei care vor să vină, să lucreze alături de noi, dar cel mai important este că ddorește să fie reprezentativă pentru întreaga țară”, a declarat Gabriela Firea.

