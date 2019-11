Fake news promovat de Gabriela Firea, miercuri seară, după conferința lui Klaus Iohannis. Primarul general a susținut, într-o postare pe Facebook, că acestuia i s-ar fi șoptit într-o cască declarațiile pe care să le dea.

Informația falsă a tot fost rostogolită de social-democrați în mediul online. Fix aceeași fotografie postată de Firea a fost distribuită și de Florian Bodog, colegul ei de partid.

De altfel, chiar Viorica Dăncilă, contracandidata lui Iohannis, a ținut să răspândească acest fake news într-o conferință în care l-a acuzat pe Iohannis de... minciună.

Când reporterii au întrebat-o de ce citește de pe foaie, ea a răspuns: „A trebuit să punctez. Puteți interpreta oricum. Să vă uitați bine la mine, că nu am cască în ureche. Trebuia să răspund punctual la tot ce a spus”. (Detalii AICI)

Nu este prima dată când Gabriela Firea împrăștie informații mincinoase în campanie. În 2014, când Iohannis și Victor Ponta luptau pentru fotoliul de la Cotroceni, Firea l-a acuzat pe liberal că a intermediat adopții pe bani. Firea a stârnit furia generală mai ales după ce i-a bătut obrazul lui Iohannis că nu are copii.

Klaus Iohannis deja a răspuns acestui fake news chiar în timpul conferinței. La întrebarea jurnalistului Adevărul pe acest subiect, Iohannis a avut un comentariu ironic, ce a stârnit hohote de râs din partea celor prezenți.

