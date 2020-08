Gabriela Firea îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să-i aducă pe bucureșteni „în stadiul de sărăcie extremă” (VIDEO)

Gabriela Firea (PSD), Primarul General al Capitalei, care își dorește un nou mandat, a declarat că Nicușor Dan, contracandidatul ei, care este susținut de PNL-USR/PLUS, vrea să reducă drastic subvențiile pentru transportul public în comun și pentru termoficare. Asta ar însemna, a explicat Firea, ca un bilet să coste 6 lei, în loc de 1,5, iar căldura și apa caldă la un apartament cu trei camere să coste 600 de lei, în loc de 200. Gabriela Firea a mai susținut că, odată ajunși la Primăria Generală, Nicușor Dan și echipa sa vor face ”afaceri” exact cum a făcut Guvernul PNL pe timp de pandemie: „o mască se cumpăra la începutul lui martie cu 30 de bani, iar Guvernul a cumpărat-o cu 32 de lei”. Firea a mai acuzat că Dan vrea să lase fără ajutoare persoanele cu dizabilități. În schimb, ea a precizat că dacă va rămâne primar va duce la îndeplinire proiectele pe care le-a început și a enumerat câteva dintre investițiile făcute în timpul mandatului ei.

„Bucureștenii au de ales între mine, care voi continua toate proiectele de dezvoltare ale Capitalei, echipa mea, care a fost și este onestă și corectă și stau mărturie toate controalele pe care le avem săptămânal de la toate instituțiile statului și din care am ieșit foarte bine - chiar unii inspectori ne-au felicitat și au spus că suntem model de bune practici pentru toată țara - și candidatul Dreptei unite, care a anunțat cât se poate de clar că, în momentul în care va ajunge, dacă va ajunge vreodată la Primărie, în primul rând va ajusta, în sensul eliminării sau reducerii drastice a subvențiilor pentru transportul public în comun și pentru termoficare. Asta înseamnă că fiecare bucureștean sau persoană din țară care ne vizitează, în loc să plătească 1,3 sau 1,5 lei dacă e un traseu regional în București, va păti 6 lei. Guvernare de dreapta. Iar la termoficare, spre exemplu, o familie într-un apartament cu trei camere în loc să plătească pentru apă caldă și căldură 200 de lei va plăti 600 de lei. Avem peste 1,5 milioane de bucureșteni care folosesc zilnic transportul în comun și peste 1,5 milioane de români care sunt racordați la rețeaua de termoficare. Vă dați seama ce ar însemna aceste lucruri care sunt deja anunțate pentru bucureșteni. Asta înseamnă să-i aduce în stadiul de sărăcie extremă, să avem mult mai mulți șomeri și oameni săraci în București”, a declarat Gabriela Firea, în cadrul evenimentului în care PSD și-a anunțat candidații la primăriile din București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.