Primarul Capitalei Gabriela Firea consideră că PSD nu va înregistra un eșec grav la al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în ciuda datelor exit-poll-urilor venite deocamdată, pe surse.

La sosirea la sediul PSD, Firea a susținut că Viorica Dăncilă va obține un scor bun, mai bun decât în trurul I și la alegerile europarlamentare și că nu e timpul să se vorbească despre o înfrângere.

Întrebată dacă un scor de sub 40% nu ar fi unul dramatic pentru PSD, Gabriela Firea a răspuns: "Este normal să așteptăm rezultatul oficial al votului de la Biroul Electoral și atunci să facem declarații".

De asemenea, întrebată cine va prelua conducerea partidului în cazul debarcării Vioricăi Dăncilă, Firea a răspuns: ”PSD are o conducere statutară, avem toate posturile ocupate.”

"De unde știți dvs că avem un eșec? Eu cred că e înțelept și corect să așteptăm rezultatul de la BEC, pentru că au mai fost surprize, după cum știți: exit-poll-urile anunțau un rezultat și dimineață nu mai era acel președinte", a mai spus Firea.

"Aceste cifre care se anunță reprezintă analiza sociologică făcută azi la urne, au o valoare, dar hai să așteptăm rezultatele oficiale. Nu vreau să vorbesc despre un eșec. Sau, Doamne ferește, dacă vom pierde, scorul va fi foarte bun pentru candidatul PSD", a completat Firea

"Insist că nu va fi un eșec. (...) Nu am venit aici să cântâm prohodul", a mai spus Gabriela Firea.

