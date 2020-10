Gabriela Firea: Avem în Capitală 65.000 de voturi nule. Să înțeleg că 65.000 de bucureșteni nu au știut să voteze, nu? / Ne vedem pe 6 decembrie la parlamentare, unde sperăm să se fure mai puțin (VIDEO)

Gabriela Firea, primarul general în funcție al Capitalei, a susținut o serie de declarații în marja ședinței desfășurate luni la PSD, ocazie cu care a pus din nou la îndoială corectitudinea alegerilor locale pentru Primăria Generală a Municipiului București. În acest context, ea a explicat în ce va consta plângerea depusă la Parchet și este de părere că „dacă se va dori o anchetă cu adevărat, se va face”. „Dacă nu, ne vedem pe 6 decembrie la parlamentare, unde sperăm să se fure mai puțin”, a afirmat social-democrata.

Gabriela Firea: Doar 25 de voturi dacă erau aranjate la fiecare secție, iese cifra cu care mă distanțez de contracandidatul meu

„Întotdeauna este loc de mai bine, dar nu uitați că avem în București 65.000 de voturi nule. Să înțeleg că 65.000 de bucureșteni nu au știut să voteze, nu?. Pentru că acele voturi, acele buletine de vot, de fapt, au fost introduse în urnă și pe urmă de către Comisie au fost declarate nule, în sensul viciate – mâzgălite, puse mai multe ștampile, pătate, îndoite. Repet, 10% din buletinele folosite în București sunt nule – o cifră foarte mare. Dacă este să facem o analiză matematică în ceea ce mă privește, eu am primit – și mulțumesc tuturor – 250.000 de voturi, la o distanță de 30.000 de voturi față de candidatul Dreptei, în condițiile în care avem aproape 2 milioane de alegători în liste. Deci, 1.800.000 de alegători pentru cele 1.270 de secții de votare, doar 25 de voturi la fiecare secție dacă erau aranjate, și iată că iese cifra cu care mă distanțez de celălalt contracandidat, dar vom vedea. Plus multe procese verbale modificate cu carioca, plus multe care nu dau cheia, altele care una scrie pe procesul verbal de la secție, alta scrie pe site-ul AEP. Foarte multe vicii. Vom vedea dacă cineva va fi sensibil la toate aceste erori care s-au înregistrat în această perioadă sau, știți cum e, câinii latră, caravana trece”, a afirmat Gabriela Firea.

Întrebată dacă acest demers al plângerii la Parchet se bucură și de susținerea juriștilor din partid, social-democrata a răspuns: „A juriștilor sau a colegilor? Fiți mai explicită. Noi am lucrat cu avocații care colaborează de obicei cu PSD București, cu PSD național. Dacă mă întrebați specific despre știrea care a apărut la sfârșitul săptămânii trecute, cu privire la faptul că colegii mei din conducerea PSD se delimitează de demersurile mele, eu fac o singură apreciere – cine are ceva de spus să spună direct, în față, și nu pe surse. Dacă ne întoarcem la vremurile în care dialogăm între noi, colegi fiind, pe surse, pe anumite site-uri care oricum ne sunt ostile și care oricum toată campania au făcut contra-campanie pentru noi nu este bine. În fond, nu cred că cineva din conducerea partidului poate să se opună la aflarea adevărului și poate să se opună la respect față de cetățeni. Cred că pur și simplu cineva a vrut să bage din nou bățul prin gard în ceea ce ne privește și să ne supărăm între noi. Nu am simțit că sunt abandonată de colegii mei, chiar dacă asta s-a încercat să se sugereze la sfârșitul săptămânii trecute”.

Întrebată în ce va consta efectiv plângerea, Gabriela Firea a declarat: „Punem la dispoziția organelor de anchetă toate dovezile din secțiile de vot, toate procesele verbale viciate, corectate, îngroșate cu pix, cu cariocă, toate cifrele care nu ies – practic, nu au cum să iasă, au fost umflate pentru contracandidatul meu. Să se verifice și voturile nule, care de ce au fost trecute la nule după ce au fost introduse în urnă, deci dacă se va dori o anchetă cu adevărat, se va face. Dacă nu, ne vedem pe 6 decembrie la parlamentare, unde sperăm să se fure mai puțin”.