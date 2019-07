Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că până la alegerile europarlamentare PSD avea un candidat clar la prezidențiale, în persoana lui Liviu Dragnea. Asta deși fostul lider al partidului nu a anunțat niciodată cu subiect și predicat acest lucru.

”Până la alegerile europarlamentare și în ziua de după, când a fost decizia care l-a vizat pe Liviu Dragnea, PSD avea candidat în persoana președintelui partidului. Toată lumea știa și Liviu Dragnea se comporta ca atare. (...) Intenția era de a anunța după alegerile europarlamentare, când se aștepta un scor bun.

Întrebată dacă Liviu Dragnea și-a jucat candidatura la prezidențiale la europarlamentare, Gabriela Firea a răspuns: ”Așa consider”.

”Cred că ar fi trebuit analizate mult mai serios cauzele pentru care am pierdut aceste alegeri, mai ales în marile orașe din țară”, a mai spus primarul Capitalei.

