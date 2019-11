Firea a analizat noul look al lui Dragnea, după ce acesta a scăpat de mustață (VIDEO)

Lui Liviu Dragnea îi stă bine fără mustață, a susținut Gabriela Firea după ce fostul șef PSD s-a prezentat marți, la Instanța Supremă, cu un look nou.

Dragnea a fost scos marți din Penitenciarul Rahova și dus la Instanța Supremă, unde trebuia să se judece contestația în anulare depusă de fostul lider PSD față de decizia de condamnare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Magistrații au amânat pentru 10 decembrie judecarea contestației.

Cu această ocazie, Dragnea a fost fotografiat fără mustață.

Întrebată ce părere are, Firea a răspuns: „Am văzut imaginile. Îi stă bine!”.

