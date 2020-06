Gabriela Firea: Liviu Dragnea le spunea colegilor că vreau să-i iau partidul și să candidez la alegerile prezidențiale. Am fost considerată un pericol (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre relația sa cu Liviu Dragnea din perioada în care acesta se afla la conducerea PSD. Firea a susținut că în discuțiile cu fostul lider social-democrat, acesta părea că îi sprijină proiectele, însă în realitate Dragnea se temea că ea ar putea prelua conducerea partidului și și-ar dori să candideze în locul lui la alegerile prezidențiale din partea PSD. Iar în tot acest context, înțelegerile legate de marile proiecte de infrastructură ale Bucureștiului nu s-au concretizat.

Gabriela Firea, despre relația cu Liviu Dragnea: Le spunea colegilor că vreau să-i iau partidul și să candidez la prezidențiale

”Nu-mi face plăcere să lovesc într-un om căzut din punct de vedere politic, deși văd că acum dă interviuri ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar sunt nevoită să spun care a fost situația. Am avut foarte multe discuții în primul an de mandat. Am fost de nenumărate ori și la sediul din Kiseleff, și la Parlament și de fiecare dată mi s-a spus «da, trebuie să faci proiecte mari pentru București, ai câștigat. Noi nu trebuie să facem ca dreapta, care a condus Capitala și uite ce a ieșit din București după peste 25 de ani de guvernare de dreapta». În fața mea, toate lucrurile erau bune și frumoase, se organizau grupuri de lucru cu ministrul Transporturilor de la acea vreme, cu ministrul Finanțelor, cu ministrul Dezvoltării Regionale. Ne întâlneam, făceam planșe, proiecte și - așa am înțeles - după ce plecam eu, le spunea colegilor «sper că înțelegeți că am glumit, lăsați-o în pace. Gabi vrea să-mi ia partidul și vrea să candideze la prezidențiale. De aceea se agită atât să facă proiecte mari în București pentru că ea, de fapt, vrea să-mi ia partidul și să fie candidatul PSD la Cotroceni». Eu am aflat acest lucru de la colegi, pentru că nu mă lăsam doar cu o discuție și o promisiune la sediul de partid (...) și mi se spunea cu capul plecat «nu am ce să fac pentru că șeful a zis că tu vrei să iei partidul, vrei să faci lucruri mari, să candidezi la Cotroceni». M-am dus și i-am spus că am aflat și să-mi dea ceva să semnez că nu vreau nici să conduc PSD, nici să candidez la prezidențiale. (...) Am fost considerată un pericol pentru președintele partidului și pentru dorința sa de a evolua foarte mult pe această scară a politicului”, a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, către actuala conducere a PSD: Să nu mai fiu blocată și pusă la zid!

În acest context, primarul Capitalei a avut un mesaj și pentru actuala conducere a PSD, menționând că nici acum nu își dorește să ajungă în fruntea partidului sau să candideze pentru alegerile prezidențiale.

”Dați-mi voie să spun și actualei conduceri a PSD: să nu mai fiu blocată și pusă la zid sau păcălită pentru că nici acum nu doresc nici să conduc PSD și nici să particip la prezidențiale”, a spus Gabriela Firea.

Liviu Dragnea, condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, a devenit, recent, în mod oficial, inculpat în dosarul Tel Drum. Anchetatorii îl acuză de constituire de grup infracțional organizat și două infracțiuni de abuz în serviciu, pe care le-ar fi săvârșit pe când era președinte al Consiliului Județean Teleorman.