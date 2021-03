Gabriela Firea: Ludovic Orban ne-a urat să fim fericite – femeile vor fi foarte fericite dacă votați amendamentul PSD privind majorarea alocațiilor / Florin Cîțu a pronunțat P-S-D de 30 de ori, ca și cum ar participa la prezidențiale (VIDEO)

Senatoarea Gabriela Firea, prim-vicepreședinta PSD, a solicitat actualei majorități parlamentare să voteze amendamentul social-democraților privind majorarea alocațiilor de stat pentru copii.

„Domnul președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ne-a transmis doamnelor din sală – și sunt convinsă că și doamnelor care ne urmăresc prin intermediul transmisiilor televizate – să fim acum, la început de primăvară, iubite și fericite. Cu iubirea sperăm să ne descurcăm, haideți să vorbim puțin despre fericire. Domnule președinte, doamnele care vă privesc acum din întreaga țară, femeile din România, cu siguranță vor fi foarte fericite dacă dumneavoastră și colegii dumneavoastră veți vota amendamentul colegilor noștri social-democrați, care prevede majorarea alocațiilor pentru copii”, a decalarat Gabriela Firea, luni, la dezbaterea privind proiectul de buget pentru anul 2021.

Prim-vicepreședinta PSD spune că majorarea alocațiilor ar fi „ un cadou care înseamnă de fapt respectarea legii”.

„Iată că suntem în situația să ne bucurăm ca de un cadou atunci când respectăm o lege din România, care a fost și promulgată de Președintele țării, care a fost declarată și constituțională de către Curtea Constituțională, lege care a fost masacrată din păcate de colegul dumneavoastră de partid, care nu mai știe exact ce funcții are. Pentru că senatorul Cîțu îl faultează pe ministrul de Finanțe Cîțu, care la rândul său îl faultează pe premierul Cîțu. Deci, domnule prim-ministru, trebuie să vă decideți. Asta era rugămintea, domnule președinte Ludovic Orban”, spune senatoarea.

Ea a avut o replică și pentru Florin Cîțu, în contextul în care premierul lansat mai multe acuzații de furt la adresa social-democraților.

„Foarte scurt, cu privire la afirmațiile – de fapt, alegațiile – domnului prim-ministru. Am notat, așa cum a spus dumnealui, cum ne-a jignit că nu știm să scriem. Am încercat să scriu. Am vrut să îi dau o replică economică, ca pe vremuri, când lucram în presa economică, atât eu, cât și alți colegi, și în diferite ocazii ne întâlneam și discutam în terminologie specifică. Din păcate, discursul domniei sale a fost presărat cu afirmații mai degrabă politice și nu am ce să dezbat cu domnia sa, nici terminologie economică și nici vreo viziune. Mă așteptam, în schimb, să folosească cuvântul investiție de 30 de ori, nu P-S-D, ca și cum ar participa la alegerile prezidențiale, care sunt peste patru ani. Domnule Cîțu, peste patru ani! Deocamdată, haideți să muncim pentru popor! Atât vă spun, vă rog să vă aduceți aminte cum dumneavoastră, în fața colegilor din presa economică, le spuneați că suntem niște fraieri că suntem niște fraieri că plătim taxe și impozite în România, să ne ducem banii în offshore-uri ca dumneavoastră. Uite că noi suntem niște fraieri și plătim aici taxe și impozite, în România, ca să aveți dumnevoastră ce împărți! Împărțiți și pentru alocațiile copiilor!”, a adăugat Gabriela Firea.