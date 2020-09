Gabriela Firea: Luni va fi peste tot apă caldă, că aşa a promis USR - Votaţi-ne, că noi dăm apă caldă de luni, prin ţevile acestea de 60 de ani

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a acuzat Guvernul PNL că, prin Ministerul Energiei, a ținut intenționat CET-urile în revizie toată vara, ca bucureștenii să nu aibă apă caldă și să dea vina pe ea. Firea a mai susținut ironic că locuitorii Bucureștiului ar trebui să-l voteze pe principalul ei contracandidat, Nicușor Dan (PNl-USR/PLUS), deoarece USR le-a promis că vor avea apă caldă chiar de a doua zi după alegeri. Firea e curioasă cum va reuși noua administrație să le furnizeze apă caldă bucureștenilor prin țevile vechi de 60 de ani.

Primarul General, Gabriela Firea, susține că e sabotată de Guvernul PNL

Miercuri seară, într-o intervenție pentru RTV, Gabriela Firea a subliniat că multe dintre problemele Capitalei nu au putut fi rezolvate de ea sau de primarii de sector deoarece ele depind de ministere, iar Guvernul nu a oferit niciun sprijin.

„După patru ani de zile în care am spus de câte ori am avut ocazia şi de câte ori am fost primită la televiziuni că problemele grave ale Capitalei nu au cum să fie rezolvate doar de către primarul general şi de primarii de sectoare pentru că sunt probleme structurale şi depind de ministere care aparţin Guvernului – centura este la Ministerul Transporturilor, deci la Guvern, însemnând traficul sufocant, poluarea, gropile de gunoi sunt avizate, autorizate de către Ministerul Mediului, mai departe Elcen-ul, apa caldă, toată vara Guvernul, prin Ministerul Energiei, a ţinut în revizie CET-urile intenţionat pentru ca bucureştenii să se supere pe Gabriela Firea. Luni va fi peste tot apă caldă că aşa a promis USR-ul: ”votaţi-ne că noi dăm apă caldă de luni, prin ţevile acestea de 60 de ani””, a declarat Gabriela Firea, miercuri seară, potrivit News.ro.

Orban: Parteneriatul dintre Guvern și Primăria Capitalei e fundamental pentru soluționarea gravelor probleme ale Bucureștiului / Firea: Îi mulțumesc premierului că mi-a dat dreptate

„Nicușor Dan (candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Generală) va avea în Guvernul pe care îl conduc un sprijin total. (...) Parteneriatul dintre Guvern și Primăria Capitalei e fundamental pentru soluționarea gravelor probleme ale Bucureștiului”, a declarat premierul Ludovic Orban, președintele PNL, marți seară, la evenimentul de lansare a programului politic al PNL București.

Gabriela Firea a remarcat această declarație a liderului liberal și chiar a ținut să-i mulțumească pentru faptul că, în sfârșit, îi dă dreptate și admite că un Primar General nu are cum să rezvolve singur marile probleme ale Capitalei.

„Deci domnul prim ministru – şi vreau să-i transmit mulţumirile mele în această seară, nu sunt, repet, deloc sarcastică – spune în sfârşit ce spun eu de patru ani. (...) Îi mulţumesc premierului că după patru ani de zile mi-a dat dreptate şi unde a dat câteva palme săptămâna acesta candidatul său, dumnealui a venit cu un balsam. Deci vreau să-i mulţumesc, repet, şi în sfârşit s-a făcut dreptate”, a declarat Firea miercuri seară, potrivit News.ro.