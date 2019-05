Gabriela Firea a lansat, marți, un apel către foștii PSD-iști pentru a se întoarce în partid. Primarul general a făcut referire la Marian Neacșu, Ion Mocioalcă și Adrian Țuțuianu, alături de care a semnat scrisoarea anti -Dragnea, în 2018.

În cazul unui refuz, Firea propune o alianță PSD-PRO România care să fie la guvernarea României.

"Le fac o invitație personală. Domnul Neacșu este un om competent pe vremea lui partidul a fost extrem de bine condus și echilibrat, la fel și domnul Mocioalcă și domnul Țuțuianu. Le fac o invitație personală să se întoarcă și dacă refuză să facem o alianță cu partidul din care fac parte", a declarat Gabriela Firea după întâlnirea cu Viorica Dăncilă.

