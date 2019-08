Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat miercuri că mașinile poluante nu vor mai avea acces în centrul Bucureștiului de la 1 ianuarie 2020, potrivit unui proiect lansat în dezbatere publică.

„Așa cum știți, ne aflăm pe un loc neonorant în ceea ce privește poluarea. La nivelul țărilor membre ale UE suntem pe locul 6. Este un fapt îngrijorător. Am luat și în acești ani măsuri, măsuri concrete, așa cum cunoașteți, dar cred că trebuie să trecem într-o etapă superioară și să luăm măsuri care pot fi considerate la un moment dat drastice. Sunt menite să îmbunătățească calitatea aerului în Capitală, să combată poluarea și să contribuie la sănătatea tuturor celor care locuiesc în București și care vin până la urmă în Capitala noastră.

Autoturismele care nu sunt înmatriculate în București și în zona metropolitană, adică județul Ilfov, la momentul pătrunderii în Capitală vor trebui să facă dovada că și-au achiziționat o vinietă: vinieta Oxigen B care va costa pentru o zi 10 lei, pentru un an 1900. Celelalte intervale vor fi prezentate de către directorii de specialitate. Repet, pentru mașinile înmatriculate în celalalte județe sau în alte țări.

Cât privește mașinile neînmatriculate în București sau Ilfov și care au un grad mare de poluare, non-euro, euro 1 și euro 2, acestea nu vor avea acces în centrul Capitalei, zona cea mai poluată.

În ceea ce privește autoturismele înmatriculate în București și Ilfov, ele vor avea accesul interzis în zona centrală dacă sunt poluante, începând cu 1 ianuarie 2020. Mă refer la mașinile non-euro, euro 1 și euro 2. Autoturismele euro 3, chiar dacă sunt înmatriculate în București sau Ilfov, vor trebui să plătească o vinietă, vinieta Oxigen C. Pot să pară măsuri foarte dure, dar eu spun că sunt insuficiente”, a spus primarul general Gabriela Firea.

