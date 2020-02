Gabriela Firea, Primarul general, a declarat că nu va lua deocamdată măsuri dure în București, precum închiderea școlilor, căci situația nu o impune. Asta nu înseamnă că nu sunt luate decizii pentru a preveni răspândirea coronavirusului.

Acum în Capitală sunt circa 1.000 de persoane izolate la domiciliu.

„Unele măsuri sunt discutate, altele sunt diverse faze de realizare. Spitalul ”Victor Babeș” a alocat deja un corp de clădire separat, pavilionul B4, cu 60 de locuri, complet renovat pentru pacienții cu coronavirus. S-a creat deja un circuit separat încă de la intrare, iar personalul are echipament de protecție. Spitalul Colentina va funcționa ca spital suport, adică va primi pacienții care au nevoie de terapie intensivă de la Balș, cei care nu au coronavirus, dar au alte afecțiuni. Demarăm urgent achiziția unui aparat de testare genetică pentru depistarea corionavirusurilor”, a explicat Firea.

Primarul a mai precizat că păstrează legătura cu autoritățile competente: „Noi ne-am întâlnit, am discutat în toată această perioadă, dar nu am spus acest lucru pentru a nu adăuga la emoția publică. Principala întrebare a bucureștenilor este dacă se impune închiderea unităților de învățământ. Primesc multe telefoane. Toate deciziile se iau la nivelul comitetului național pentru situații de urgență. Noi ținem cont de aceste măsuri și facem cum suntem informați. Nu este cazul să luăm măsuri anticipative”.

