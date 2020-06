Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că își dorește o alianță cu Pro România și ALDE pentru alegerile locale. Discuțiile cu formațiunile conduse de Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu au ajuns într-un impas, spune Firea, care s-a declarat convinsă că sunt colegi ai săi care ”pun umărul ca această alianță să nu se realizeze”.

”Noi ne-am dorit și ne dorim în continuare o alianță cu Pro România, cu ALDE și alte formațiuni politice care consideră că programul meu de guvernare locală a fost dus, în mare parte, la bun sfârșit în acești patru ani și care cred că ceea ce gândesc eu pentru următorii patru ani pentru București sunt lucruri foarte bune pentru bucureșteni. Suntem, în acest moment, într-un impas, dacă poate fi numită așa situația în care nu semnăm nimic, niciun protocol, niciun document. Sunt discuții, dar zilele trec cu rapiditate, ne apropiem cu pași repezi de perioada alegerilor, în cazul în care se organizează pentru că viața politică este atât de fluctuantă și de imprevizibilă de foarte multe ori, încât ne putem aștepta să se anunțe că nu vor mai avea loc alegeri locale anul acesta și se vor transfera pentru anul viitor atât alegerile locale, cât și cele parlamentare. Eu mă aștept la absolut orice”, a spus Gabriela Firea.

Întrebată dacă afirmațiile sale privind o posibilă amânare pentru anul viitor a alegerilor locale și a celor parlamentare sunt pure speculații sau are informații concrete în acest sens, Firea a răspuns: ”Nu sunt speculații, sunt aspectele pe care le discutăm în ședințele pe care le avem, informațiile pe care ni le transmite președintele partidului, Marcel Ciolacu, probabil din discuțiile la nivel înalt care au loc în această perioadă și în mai multe ședințe de Comitet Executiv ne-a spus că este posibil, în funcție de evoluția pandemiei, să se amâne inclusiv alegerile locale, cât și cele parlamentare, pentru primăvara anului viitor. Nu a anunțat această informație cu certitudine, ci cu un grad de probabilitate. Probabil pe această situație incertă se bazează și cei care încă nu vor să încheie alianța, așteptând să vadă ce se mai întâmplă. (...) Sunt convinsă că am și colegi care nu mă simpatizează foarte tare și, probabil, unii dintre ei pun umărul ca această alianță cu Pro România să nu se realizeze”.

În contextul în care PNL și USR îl susțin pe Nicușor Dan drept candidat pentru funcția de primar al Bucureștiului, iar USR-PLUS și-au anunțat duminică propunerile de candidați pentru primăriile de sector, cu mențiunea că negocierile cu PNL privind eventuale candidaturi comune rămân în continuare deschise, Gabriela Firea a explicat care crede că este strategia dreptei în perspectiva alegerilor locale.

”Dreapta se unește cu un singur candidat la Primăria Capitalei. Înțeleg că stânga are ezitări. Pentru Primăria Capitalei, forțele de dreapta s-au unit cu un singur candidat. E adevărat, la sectoare nu există același aplomb pentru unificare.

Dați-mi voie să vă spun care cred eu că este strategia politică. Partidele de dreapta s-au unit pentru Primăria Capitalei cu un candidat comun, dar pentru sectoare cred că vor să candideze separat pentru a-și maximiza șansele la consiliile locale. Probabil citesc sondajele de opinie, văd că este dificil să câștige anumite sectoare și atunci au de ales dintre două rele și preferă răul cel mai mic, și anume să meargă împreună pentru Consiliul local, în sensul unei alianțe post-elecorale, dar asta înseamnă să meargă separat în alegeri”, a declarat primarul Bucureștiului.

Întrebată ce ar putea face în condițiile în care ar obține al doilea mandat de primar al Capitalei, dar va avea un Consiliu General ostil, Gabriela Firea a răspuns: ”Situația nu este una fericită, având în vedere că acești patru ani au însemnat o perioadă foarte grea pentru tot ceea ce a însemnat relația din Consiliul General. (...) Din nefericire pentru proiectele Capitalei, USR și PNL nu au votat cele mai importante proiecte. Practic, ne-am bizuit toate proiectele din acești ani strict pe majoritatea PSD-ALDE și au fost câteva situații în care am fost sprijiniți punctual, în special la proiectele din domeniul sănătății și cele din infrastructură de PMP”.

