Gabriela Firea, Olguța Vasilescu și Mihai Tudose, între cei 14 lideri PSD care vor face parte din echipa lui Marcel Ciolacu

Se apropie data la care social-democrații își vor alege noua conducere – 22 august. Se pare că șeful interimar al PSD și-a format dja echipa cu care vrea să reformeze partidul, cum cuma anunțat chiar el într-o postare pe Facebook.





Cine sunt cei 14 lideri PSD care vor face parte din echipa lui Ciolacu









Din echipa lui Marcel Ciolacu pentru şefia PSD vor face parte atât Sorin Grindeanu, cât şi Gabriela Firea. De asemenea, atât Olguţa Vasilescu, cât şi soţul său Claudiu Manda vor face parte din această echipă, potrivit Adevarul.





1. Marcel Ciolacu - preşedinte

2. Sorin Grindeanu - prim-vicepreşedinte

3. Gabriela Firea - prim-vicepreşedinte



CUM arată Mircea Badea după ce S-A TUNS GREȘIT. A apărut aşa la TV, iar oamenii au crezut că NU văd bine

Vicepreşedinţi pe domenii:

1. Lia Olguţa Vasilescu - social.

2. Gabriel Zetea - infrastructura

3. Doina Fedorovici - administraţie

4. Mihai Tudose - economie.





Vicepreşedinţi regionali:

1. Claudiu Manda

2. Titus Corlăţean

3. Daniel Băluţă

4. Ionut Pucheanu

5. Radu Moldovan

6. Laurenţiu Nistor

7. Vasile Gliga

8. Dragoş Benea

Congresul PSD va avea loc în data de 22 august, cu o săptămână înainte de startul campaniei electorale pentru alegerile locale.











Marcel Ciolacu anunţă proiectul politic cu care candidează la şefia PSD









Ciolacu a anunţat, vineri, printr-o postare pe Facebook, proiectul politic cu care va candida la şefia PSD: ”Reconstrucţia PSD – o viziune politică de stânga pentru un partid european”. Printre obiectivele sale se numără o nouă echipă, de oameni integri, şi profesionalizarea formaţiunii.



RECONSTRUCŢIA ŞI PROFESIONALIZAREA PARTIDULUI: prin aducerea în prima linie a profesioniştilor şi a specialiştilor din partid, oameni competenţi, oameni care au arătat ce pot în profesia lor şi care sunt legitimaţi de încrederea acordată în comunitatea lor.

RECÂŞTIGAREA PRESTIGIULUI PARTIDULUI: Membrii şi simpatizanţii noştri trebuie să aibă motive de mândrie pentru că fac parte din marea echipă a PSD!

O STÂNGĂ MODERNĂ: PSD-ul anului 2020 este atât partidul care are grijă de pensionari sau de categoriile sociale defavorizate care au nevoie de sprijin, DAR ŞI partidul celor care au contribuit sau contribuie ACTIV la dezvoltarea României, al celor care îşi câştigă traiul de zi cu zi prin muncă cinstită. PSD = Partidul clasei de mijloc. DOAR reducerea sărăciei va conduce la creşterea clasei de mijloc din România!

PATRIOTISM ECONOMIC:

- prin susţinerea politicilor publice care să protejeze economia naţională, pe angajaţii români

- prin susţinerea şi promovarea intereselor agenţilor economici care produc în România şi contribuie la dezvoltarea economică, la crearea de locuri de muncă şi la creşterea veniturilor bugetului de stat

- prin acţiuni ferme împotriva jefuirii resurselor naţionale”, spune Ciolacu.

Președintele interimar al PSD afirmă că ”acesta este Programul politic al echipei PSD”.

“Împreună vom merge în fața colegilor pentru a le cere încredere și susținere.

De fiecare dată când ceilalți au distrus, PSD a venit și a reconstruit! Mai mult decât oricând #România are nevoie de o stângă modernă și puternică. România are nevoie de PSD! Pentru că are nevoie de stabilitate, siguranță, reconstrucție și de creșterea nivelului de trai!

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”, conchide Ciolacu.