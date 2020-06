Gabriela Firea, pe șantierul din Glina: Va fi cea mai mare stație de epurare a apelor uzate din sud-estul Europei. Protecția mediului nu e o joacă (VIDEO)

Gabriela Firea a afirmat că la Glina se va afla cea mai mare stație de epurare apelor uzate din sud-estul Europei și primul incinerator de nămol din țară. Primarul General al Capitalei a făcut declarațiile chiar de pe acest șantier, care reprezintă cel mai mare proiect de mediu din țară. Instalația, unicat în această parte a continentului, va deservi 2,4 milioane de oameni. Ea a costat 400 de milioane de euro, 230 de milioane fiind din fonduri europene, iar restul din bugetul Primăriei București. Sănătatea oamenilor e prioritară pentru noi, iar protecția mediului nu trebuie să fie o joacă, a punctat Firea.

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vizitat, luni, șantierul din Glina, acolo unde se ridică cea mai mare stație de epurare a apelor uzate din sud-estul Europei.

„Ne afăm pe cel mai mare șantier de mediu din sud-estul Europei. Este vorba despre stația de epurare a apelor uzate și incineratorul de nămol din zona Glina, care vor deservi cetățenii din municipiul București, cât și pe cei din zona limitrofă, mă refer la județul Ilfov.

Este un proiect pe care l-am găsit blocat când am ajuns la Primăria acum patru ani de zile. Doi ani, atât eu, cât și echipa mea am muncit pentru deblocarea acestuia și iată că se muncește de peste un an și jumătate. Chiar și acum, la peste 34 de grade. Nu s-a făcut pauză nici pe perioada stării de urgență și putem spune că avem un avans considerabil. Incideratorul de nămol e gata în proporție de 85-90%, deci ritmul a fost unul foarte alert.

Este un proiect pe fonduri europene, suma totală a investiției este de aproape 400 de milioane de euro, din care fonduri nerambursabile 230 de milioane de euro, restul, o sumă considerabilă, fiind acoperită de Primăria Municipiului București.

Sănătatea oamenilor e prioritară pentru noi, iar protecția mediului nu trebuie să fie o joacă sau nu trebuie să fie doar o declarație”, a susținut, luni, Gabriela Firea, primarul General al Capitalei.

