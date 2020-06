Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: „Eu am avut trei operaţii chirurgicale în 6 luni şi nu am vărsat nicio lacrimă, sunt ultima persoană despre care Nicuşor Dan poate să spună că sunt o plângăcioasă”

„Eu am avut trei operaţii chirurgicale în 6 luni şi nu am vărsat nicio lacrimă, sunt ultima persoană despre care Nicuşor Dan poate să spună că sunt o plângăcioasă”, a declarat Gabriela Firea, pentru Libertatea.

Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, declarase anterior că primarul general Gabriela Firea caută „victimizarea” atunci când anunță pregătirile pentru redeschiderea teatrelor, în ciuda faptului că spectacolele în spații închise sunt încă interzise de seria de restricții implementate pe fondul pandemiei de coronavirus. De altfel, Grupul de Comunicare Strategică a oferit și o reacție pe acest subiect.

„Gabriela Firea caută din nou scandalul și victimizarea anunțând deschiderea teatrelor, deși reglementările naționale interzic pentru moment spectacolele în spații închise. Gabriela Firea, dacă ar fi fost un primar responsabil, ar fi pregătit înainte de 1 iunie spațiile în aer liber pentru organizarea spectacolelor, iar de la 1 iunie teatrele din București și-ar fi început activitatea”, scrisese Nicușo Dan, pe Facebook.



Gabriela Firea l-ar vrea pe Nicușor Dan în echipa sa, în calitate de viceprimar al Capitalei





Primarul general Gabriela Firea a anunțat că și l-ar dori pe Nicușor Dan în postul de viceprimar al Capitalei, în scenariul în care va ieși câștigătoare din alegerile locale, obținând astfel un al doilea mandat în fruntea administrației municipale.

„I-am mai oferit și data trecută, dar ne-a părăsit, a stat doar șase luni în Consiliul General, chiulind mai mult, deci a fost foarte pasager la ședințele de Consiliu General”, a spus Gabriela Firea, confirmând de trei ori că și l-ar dori viceprimar pe Nicușor Dan. „Da, sigur, cred că vom colabora foarte bine”, a afirmat Firea, marți seară, la Digi 24.

Întrebată dacă Nicușor Dan are calitățile necesare, Gabriela Firea a răspuns: „Parțial. De aceea nici nu poate fi deocamdată primar general. Câteva are. Orice om are câteva calități”.

Întrebată dacă Nicușor Dan ar fi mai bun decât Aurelian Bădulescu, actualul viceprimar, cu care candidatul independent a intrat recent într-un conflict, Gabriela Firea a spus: „Nu știm asta, trebuie să testăm. Dar să știți că primarul general are doi viceprimari. Deci, încap amândoi (...) dar știți că ei se împăcau foarte bine când dl. Dan prin trecerea sa pasageră la Consiliul General. Mâncau împreună, înainte și după ședința de Consiliu General”.

Referitor la faptul că acestea sunt calități umane, ea a explicat: „Da, sunt umane, păi asta spun, că se înțelegeau, deci nu aveau nimic de împărțit și nu transformau lupta politică, nu o duceau și în viața privată”.