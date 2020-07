Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a făcut noi precizări despre campania pentru testarea bucureștenilor. Ea a explicat că municipalitatea ar putea ajunge la o capacitate de 1.600 de teste pentru COVID-19 pe zi. Anunțul a fost făcut în marja ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București pe care o convocase pentru miercuri, când a vorbit și despre faptul că primăria va avea conturile „blocate în totalitate” din 3 august, pentru că are de plătit 115 milioane de euro reprezentanților familiei Constanda, ca urmare a unor procese vechi de 16 ani.

