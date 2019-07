Gabriela Firea: Mi s-a transmis că PSD a crescut cu șase procente de la alegerile europarlamentare (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că PSD a crescut cu 6% în sondaje de la alegerile europarlamentare și până acum.

Întrebată cum stă în sondaje liderul PSD, Viorica Dăncilă, Gabriela Firea a susținut că aceasta se află în marja partidului.

”Deocamdată, doamna Dăncilă se află în marja partidului, la 25-26%. Acesta era ultimul sondaj comandat de PSD. Mi s-a transmis că PSD a crescut șase procente. Eu așa am citit. Sunt cel puțin două-trei case de sondare a opiniei publice care au relevat faptul că PSD a crescut cu trei procente în ultima lună. Eu nu pot decât să citesc și să dau sau să nu dau dreptate”, a declarat Gabriela Firea.

