Firea: Mă voi retrage din PSD când voi vedea că liderii partidului sunt mânați de proiecte personale. Resping acest fel de a face politică

Gabriela Firea a declarat că multe proiecte pe care le-a pregătit pentru bucureșteni au fost blocate chiar de colegii din PSD, aluzie la Liviu Dragnea și anturajul lui, care se temeau că ea va deveni prea populară și ar putea începe să emită pretenții la conducerea partidului și chiar la a candida la prezidențiale. Firea a mai acuzat că Dragnea însuși a impus miniştrilor Transporturilor să nu o ajute.

„Eu am fost blocată inclusiv de către colegii mei din PSD. Îmi pare rău că domnul Dragnea este unde este, dar dumnealui personal a impus miniştrilor Transporturilor să nu mă ajute, pentru a nu creşte politic şi pentru a nu pretinde să preiau partidul sau să doresc să candidez la prezidenţiale. S-a dovedit că eu nu am avut în intenţie nici să preiau partidul, nu am vrut să fac un astfel de joc meschin şi nu am vrut nici să candidez la prezidenţiale”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3, potrivit News.ro.

Firea a mai afirmat că se simte susținută de actuala conducere a PSD și că, dacă va observa că liderii partidului vor deveni mânați de propriile interese, va pleca din formațiune: „Partidul oricum este într-un moment foarte greu, într-un moment dificil. Dacă ambiţiile noastre sunt mai mari decât dorinţa de a reforma acest partid înseamnă că ne merităm soarta şi vă spun de pe acum: Nu voi rămâne într-o echipă care dă dovadă de faptul că vrea să se autodistrugă. Mă voi retrage din PSD în momentul în care voi observa că ajung la conducerea acestei formaţiuni politice oameni care ţin mai mult la proiectul lor personal, la ambiţiile lor politice de mărire şi mai puţin la cetăţeni, mai puţin la români şi mai puţin la echipă”.

Întrebată dacă ia în calcul o candidatură ca independent şi nu sub sigla PSD, Gabriela Firea a declarat că „orice este posibil”.