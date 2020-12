Gabriela Firea (PSD): Noi nu vom vota un guvern care să includă PNL / Îmi doresc să se respecte realitatea izvorâtă prin vot

PSD nu va vota un guvern care să includă PNL, a declarat Gabriela Firea, prim-vicepreședintele formațiunii social-democrate, care a arătat că își dorește conturarea unei echipe guvernamentale în jurul lui Alexandru Rafila, „chiar și în minoritate în Parlament”.

PSD nu va vota un guvern care să includă PNL, spune Gabriela Firea

„Noi nu vom vota un guvern care să includă PNL. Am făcut acest lucru la începutul pandemiei pentru că suntem responsabili, dar dacă nu am fi făcut acest lucru am fi putut fi acuzaţi că aruncăm ţara în haos. Acum lucrurile s-au schimbat, pentru că ar fi fost normal ca şi în România să fie realizate măsurile pentru pandemie, ca în toate ţările”, a afirmat Gabriela Firea, într-o conferinţă de presă susţinută marţi la sediul partidului, potrivit News.ro.

Prim-vicepreședintele social-democraților susține că PNL vrea atât profesioniști de la PSD, cât și votul PSD în Parlament.

„Îşi doresc şi profesionişti de la noi şi îşi doresc şi votul. Nu se pune problema, am vorbit şi cu domnul Ciolacu şi cu colegii mei. Sub nicio formă nu putem să nesocotim votul românilor şi să ne aliem cu cei care au dezamăgit foarte mult. Nu ne aliem cu cei care au dus dezastru în economie, în sănătate şi în ţară. Cu PNL nu am dori să facem o majoritate. Am refuzat pentru că au demonstrat în acest an de guvernare că au adus în Guvern şi ministere oameni foarte slabi pregătiţi, aroganţi, au fost angajaţi doar pe pile. Noi avem o decizie clară în Consiliul Politic Naţional prin care vom negocia cu toate forţele politice din parlament, mai puţin cu PNL. Vom avea spre finalul săptămânii o şedinţă a Consiliului Politic Naţional în care dl Ciolacu şi Stănescu va prezenta colegilor din ţară toate alianţele posibile şi va fi un vot în final”, a adăugat Gabriela Firea.

Fostul primar general susține că este normal să fie respectată voinţa poporului, care a decis că vrea schimbarea Guvernului.

„Ca senator, deocamdată am fost aleasă pe listă, dar trebuie să depun jurământul, eu vrea ca românii să fie respectaţi şi apreciaţi. Votul lor a fost ferm pentru schimbarea Guvernului. De aceea îmi doresc să se respecte realitatea izvorât prin vot şi anume premierul Alexandru Rafila şi în jurul domniei sale să fie realizată o echipă guvernamentală, chiar şi în minoritate în Parlament. Aceasta e dorinţa mea şi ca cetăţean şi ca viitor reprezentant în Parlament. Şi în formula guvern PSD şi în formula guvern de uniune naţională în care premierul să fie din partea PSD. Aşa este normal”, a concluzionat prim-vicepreşedintele PSD.