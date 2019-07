Gabriela Firea: PSD a fost singurul partid în care m-am înscris, fiind prea mică pentru Partidul Comunist (VIDEO)

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că PSD a fost singurul partid în care s-a înscris, fiind prea mică pentru a se înscrie în Partidul Comunist, înainte de 1989. Declarația a fost făcută în contextul în care Firea a fost întrebată dacă există posibilitatea să candideze la alegerile prezidențiale din partea Pro România, partidul condus de Victor Ponta.

”Domul Ponta a afirmat că aș avea cele mai mari șanse de câștig, dar că nu ar putea să o susțină nici măcar pe Gabriela Firea pentru prezidențiale cât este membru PSD. Eu nu am cum să-mi dau demisia, în primul rând, pentru că nu ar fi corect. Este singurul partid în care m-am înscris, fiind prea mică pentru Partidul Comunist, și m-am înscris în PSD după mulți ani de activat în presă, ca om independent. Nu mi-ar face nicio plăcere să mă plimb de la un partid la altul și sper ca viața să nu îmi ofere această situație în care să nu am ce să fac, decât să merg la o altă formațiune politică. În afară de acest aspect, ar însemna și o trădare a bucureștenilor pentru că, automat, dacă eu îmi voi da demisia și nu sunt exclusă, pierd mandatul de primar general. Ar însemna că eu sunt mai interesată de o ascensiune politică, de un risc foarte mare, decât de a munci zi de zi, cum se poate pentru proiectele de la Primăria Capitalei”, a declarat Gabriela Firea.

