Firea: Nu aștept să mă laude Ponta, dar nici să stea toată ziua cu mine în gură. Ce sunt eu, muza lui politică? (VIDEO)

Gabriela Firea s-a arătat extrem de nemulțumită de faptul că Victor Ponta a ajuns să-și atace foștii colegi de partid, într-o încercare disperată de a-și crește cota de popularitate. Primarul general a remarcat faptul că, de când Liviu Dragnea nu mai e în libertate, Ponta a început să o atace pe ea, pe Viorica Dăncilă și pe Olguța Vasilescu. Firea l-a întrebat apoi pe Ponta dacă și are ceva de propus pentru bunul mers al țării sau știe numai să critice.

”Cred că PSD are câțiva lideri care îi pot reprezenta pe români cu cinste și-mi pare rău că, de exemplu, și fostul nostru coleg domnul Ponta nu mai știe ce să facă să crească în sondaje, spunând lucruri urâte despre PSD. Acum a scăpat de Dragnea, ne-a luat pe noi la rând. Toată ziua e cu doamna Dăncilă în gură, toată ziua e cu mine în declarații și toată ziua este cu doamna Olguța Vasilescu.

Chiar a făcut și o afirmație care nu îi aduce cinste, pentru că a dat un citat greșit. Îmi pare rău, dar este o poezie pe care trebuia să o citească în copilărie. A spus că la președinția PSD și la candidatura pentru președinție se bat în PSD trei doamne, Dăncilă, Firea, Vasilescu, și că niciuna nu are șanse să intre în turul doi, niciuna nu are șanse să aducă un scor satisfăcător și într-un final a zis în zeflemea

”Trei, Doamne, și toți trei”. Eu știam că acea poezie este foarte tristă și e despre un bărbat care și-a pierdut trei băieți pe front. Dacă domnul Ponta nu știe că referirea la doamne nu era la niște cucoane din politică, ci la Dumnezeu și că era plânsul unui tată, e cam grav. O să îi trimit pe Whatsapp poezia.

A terminat răfuiala cu domnul Dragnea, acum începe cu doamnele Dăncilă, Firea și Vasilescu. Dar ceva să propună pentru țară are sau doar să critice? Nu aștept să mă laude domnul Ponta, dar nici să stea toată ziua bună ziua cu mine în gură. Ce sunt eu, muza lui politică?”, a declarat Gabriela Firea.

