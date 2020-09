Gabriela Firea reacționează la acuzațiile aduse de Nicușor Dan: „Mai mult de jumătate sunt angajați de pe timpul primarilor Băsescu, Videanu și alții”

Gabirela Firea a oferit lămuriri cu privire la caracatița Firea - Pandele, prezentată de contracandidatul său la Primăria Capitalei, Nicușor Dan. În cursul serii de miercuri, edilul oferit o serie de lămuriri cu privire la angajații din primăriel.

Firea, clarificări legate de nașii de la nunta cu Florentin Pandele

Întrebată dacă și-a schimbat nașii, Gabriela Firea a explicat că nu, iar moderatorul a declarat că la nunta edilului cu actualul soț, Florentin Pandele, nașii de cununie au fost Gigi Becali și soția sa, Luminița. Mai mult decât atât, Gabriela Firea a explicat că angajații din Primărie, aflați pe lista din „caracatiță” ocupă funcțiile din vremea primarilor Băsescu și Videanu.

„Da, am văzut și eu. Într-adevăr am văzut și eu în această așa zisă caracatiță a Primăriei, prezentată de contracandidatul meu, din partea dreptei, că aș avea un naș arab. Nu mi-am schimbat nașii, nici pentru cei doi copii, nici pentru cel mare și nici nașii de cununie. Mai mult decât atât, am văzut și o colegă pe care o cunoașteți, trecută acolo la caracatiță. Mai mult de jumătate sunt angajați de pe timpul primarilor Băsescu, Videanu și alții”, a declarat Gabriela Firea, primarul Capitalei, la România TV.

Funcționarii din „caracatiță”, angajați de pe vremea altor primari generali

Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei și candidatul PSD în cursa pentru alegerile locale din 2020, susține că nu i-a angajat ea pe cei de pe listă, ci că aceștia au venit în funcție pe vremea altor primari ai municipiului București.

„Este total neplăcut. Eu încerc să fiu cât pot de diplomată și elegantă. Să ne gândim la faptul că există viață și după alegerile locale. Să nu ne călcăm prieteniile în picioare, să nu călcăm adevăruri. De pe acea așa zisă listă a caracatiței mai mult de jumătate sunt funcționari publici sau angajați ai primăriei de pe timpul altor primari, eu am o caracatiță formată din angajați de acum 10 – 15 – 20 de ani. Sunt oameni pe care nu i-am angajat eu, dar ei sunt trecuți acolo în așa zisa caracatiță ca fiind ai mei. (...) sunt oameni care nu mai lucrează în primărie de câțiva ani, aceea este acea așa zisă caracatiță", a explicat edilul, în cursul serii de miercuri.