Gabriela Firea: Spitalele își fac stocuri de kituri, dar aparatele de testare sunt prea puține. În prezent nu sunt testate toate persoanele din carantină și izolare, pentru că numărul lor e mereu în creștere (VIDEO)

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a subliniat că nu lipsa kiturilor de testare este neapărat problema cu care se confruntă sistemul sanitar, ci mai degrabă deficitul de aparate pentru testarea virusului.

„Testele sunt realizate prin intermediul DSP. De asemenea, în momentul în care o persoană vine dintr-o țară străină și are simptome, și sună la salvare, există posibilitatea testării și la «Matei Balș», și la «Victor Babeș» (n.r. – spitale din București). Toate cele trei instituții, două aparținând Ministerului Sănătății, una aparținând Primăriei Capitalei, își fac stocuri de teste, de kituri, dar aparatele sunt câteva în municipiul București, pentru că nimeni nu s-a gândit că va veni o pandemie de nivelul acesta. Sunt, practic, câteva aparate de testare a virusului – există două la «Matei Balș», unul la «Victor Babeș» și există, am înțeles, și la Spitalul Militar. În acest moment, noi am realizat o rectificare bugetară pentru achiziția a încă patru aparate de testare a tuturor tipurilor virale, inclusiv coronavirus de tip nou”, a afirmat Firea, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Edilul a mai precizat că, din câte a înțeles dintr-o discuție cu Ministerul Sănătății, și instituția guvernamentală „a făcut o achiziție, dar încă nu au venit aceste aparate, pentru că în această perioadă toată lumea își dorește să cumpere aceste tipuri de aparate medicale – PCR – care unele dintre ele sunt și de înaltă performanță, în sensul că testele pot fi realizate în două, trei ore, nu în șase, opt ore cum realizează testele aparatele de tip vechi, care există în acest moment”.

„Există bunăvoință, dar este un număr foarte mare de persoane care trebuie să ajungă la testare, și dintre cele carantinate, care au venit din Italia, Spania, Germania, Franța, București, Ilfov, plus cele care sunt în izolare la domiciliu și prezintă anumite simptome. (...) În acest moment nu sunt testate toate persoanele din carantină și din izolare, și va fi și foarte greu pentru că numărul este în dinamică, este mereu în creștere. În fiecare zi mai vin alte zeci și alte zeci de persoane în București, ori în carantină, ori în izolare, care vin din țări din Europa, unde au studiat sau au lucrat”, a mai declarat primarul Gabriela Firea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.