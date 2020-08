Gabriela Firea: Stimulent financiar de 1.000 de euro pentru donatorii de plasmă vindecaţi de COVID-19

Primarul general, Gabriela Firea, promite un stimulent financiar pentru bucureștenii care s-au vindecat de Covid-19 și vor să doneze plasmă pentru cei aflați în stare gravă. Edilul anunţă că va introduce pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Consiliului General un proiect în acest sens.







Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că va introduce pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Consiliului General un proiect în baza căruia pacienţii trataţi de COVID-19 care donează plasmă ar urma să beneficieze de un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masă sau pentru medicamente.

“Solutie salvatoare la doua zile distanta! Pacientii cu forme grave de covid-19 au nevoie urgenta de transfuzii cu plasma de la pacientii vindecati, care au dezvoltat anticorpi. Cei aproape 30 000 de pacienti trecuti prin infectia Sars-Cov2 ar putea sa-i salveze pe cei care au forme mai dificile. (...) Doar lamentarile Ministerului Sanatatii ca pacientii vindecati nu prea vor sa doneze (pana in 400 au donat, din 30 000 vindecati).

Am scris un proiect dedicat acestei nevoi stringente, impreuna cu medicii de la Administratia Spitalelor, pe care il voi adauga joi pe Ordinea de zi a Consiliului General.

In esenta, este vorba despre convingerea cat mai multor pacienti tratati sa fie salvatorii celor care sufera, prin intalniri, discutii, argumente umanitare.

In plus, la acest efort vom adauga si un stimulent financiar in cuantum de 1000 de euro, sub forma tichetelor de masa si/sau cadou, din care donatorii pot procura medicamente (vitamine, minerale), alimente necesare revenirii tonusului dar si alte produse necesare”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Ea a menţionat că, în mod normal, legislaţia privind donarea nu prevede şi stimulente financiare, dar pandemia de COVID-19 reprezintă o situaţie de excepţie.

"Suntem în pandemie, deci într-o situaţie excepţională. Chiar dacă, în timpuri normale, legislaţia privind donarea nu prevede şi stimulente financiare, acum suntem într-o situaţie de excepţie. Prin urmare, este nevoie de o excepţie de la lege, pentru a salva cât mai multe vieţi! Nu cred că ar fi normal să ne încurcăm în prea multe detalii birocratice şi cutumiare, atunci când este vorba despre un interes superior: salvarea românilor care suferă de o formă severă a infecţiei COVID-19", a susţinut primarul general.

Şedinţa Consiliului General are loc, joi, de la ora 11.00.









Condiții mai simple pentru donarea de plasmă de la persoanele vindecate de COVID 19





Toate persoanele care au avut Covid-19, fie că au fost sau nu internate în spital, pot ajuta alți bolnavi infectați cu noul coronavirus prin donarea de plasmă. Ministerul Sănătății a anunțat, luni, care sunt noile condiții pentru donarea de sânge total. Mai exact, procedura a fost simplificată, pentru ca tot mai mulți români care s-au vindecat de Covid-19 să fie încurajați să meargă să doneze plasmă.

Concret, nu se mai aplică cerința că aceștia să fi fost internați în prealabil în spital.

De asemenea, au fost modificate cerințele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 precum și lista documentelor solicitate, având în vedere necesitatea armonizării legislației în vigoare. De exemplu, a fost eliminat criteriul de eligibilitate care solicita ca donatorul să prezinte 2 teste RT-PCT negative.

“Astfel, cerințele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 vor fi:

– semnarea consimţământului informat pentru intrarea în procedura de selecţie în vederea donării de plasmă prin plasmafereză şi/sau sânge total şi pentru transmiterea codificată a datelor privind donarea în baza de date naţională şi europeană;

-prezentarea documentelor care să ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv încetarea riscului de transmitere a bolii.

-încadrarea în toate criteriile standard pentru donarea de sânge total sau plasmă, conform legislaţiei naţionale;

-intervalul între 2 donări de plasmă succesive este de cel puțin 14 zile”, transmit oficialii de la București.