Gabriela Firea: Sunt amenințată, intimidată și filată ca să mă retrag din cursa pentru Capitală, dar nu am niciun motiv să o fac. Eu și Klaus Iohannis suntem cei mai populari în rândul electoratului

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, susține că anumite „forțe” din afara PSD i-au sugerat să se retragă din cursa pentru municipalitate, pentru că dacă ar candida la parlamentare și ar ajunge președinte al social-democraților, ar avea mari șanse să fie propunerea partidului pentru postul de premier – scenariu de care nu este interesată. Cu această ocazie, edilul a afirmat că ea și președintele Klaus Iohannis sunt personalitățile politice care se bucură de cea mai mare popularitate în rândul electoratului din România.

„Mă raportez strict la cetățeni. Ce am făcut în acești patru ani? Am preluat un oraș în care nu se mai muncea pe niciun șantier, am finalizat absolut toate obiectivele de investiții în infrastructura mare, pe care le-am preluat la 10% și le-am finalizat. Am început, de asemenea, și alte proiecte noi. Nu îmi este rușine cu activitatea mea. Bineînțeles, întotdeauna este loc de mai bine și sunt o perfecționistă, și îmi doresc să fac cât mai bine lucrurile. Fiecare candidat va veni în fața bucureștenilor cu propria personalitate, cu ce a făcut și cu ce nu a făcut în viață, și cu ce știe să facă mai departe pentru Capitală, care are nevoie de foarte multe investiții în continuare. Din nefericire, bugetele alocate prin Legea bugetului de stat nu sunt suficiente comparativ cu complexitatea și numărul mare de proiecte necesare în Capitală”, a declarat Gabriela Firea, într-o declarație de presă susținută miercuri, la sediul PSD.

Ea a subliniat că este candidatul PSD în continuare – cum precizase anterior și Marcel Ciolacu – și a explicat că nu are „niciun motiv să mă retrag nici personal, nici politic, nici de altă natură. Sunt încercări în această perioadă de a mă destabiliza, de a mă convinge să renunț. Mi se sugerează sau mi se spune direct, sunt amenințată, sunt intimidată, sunt filată. Eu știu ce am făcut pentru bucureșteni, știu ce proiecte am în continuare pentru Capitală. Nu am niciun motiv să renunț!”

„Am spus aseară, și am văzut că declarația mea a fost interpretată în fel și chip, o realitate. Dacă săptămâna aceasta sau zilele acestea, în urma unor sondaje care se realizează deja, sunt în teren persoanele respective, se va releva faptul absolut puțin probabil că există un alt candidat care să întrunească încrederea bucureștenilor mai mult decât mine eu sunt dispusă să mă retrag pentru acel candidat, pentru că nu mă leg de scaun, nu mă țin neapărat strânsă de o funcție. Am venit să fac cât mai multe lucruri bune pentru Capitală și, repet, nu sunt atât de ambițioasă încât să consider că nu există și altă persoană pregătită să facă acest lucru, dar din toate cercetările pe care le avem la dispoziție, atât cele realizate în interesul meu, cât și cele realizate de către formațiunea politică pe care o reprezint, arată faptul că atât eu, cât și Președintele României, Klaus Iohannis, suntem cele două personalități politice care întrunim cele mai mari procente de încredere în rândul românilor și, de asemenea, în rândul bucureștenilor. Ierarhiile nu s-au schimbat patru ani de zile și nu au suferit modificări nici în această săptămână. Este imposibil de crezut că se întâmplă ceva în aceste zile”, a mai spus Gabriela Firea.



Ea a explicat că PSD nu i-a cerut „niciodată” să iasă din cursa pentru Primăria Capitalei. Întrebată cine i-a cerut să se retragă, totuși, primarul general în exercițiu a afirmat: „Sunt alte forțe care transmit emisari că ar fi mai bine pentru mine să vin la președinția PSD și să candidez doar la parlamentare, și eventual dacă PSD va ajunge la guvernare, să devin prim-ministru. Le-am spus că pe mine acest scenariu nu mă interesează. Eu îmi văd cu multă seriozitate de treaba de la Primăria Capitalei, de activitatea mea. Nu sunt o oportunistă, nu calc pe cadavre, nu vreau să iau locul nici domnului Ciolacu și nici viitoarei propuneri de premier a PSD. Nu sunt o aventurieră să îi părăsesc pe bucureșteni în ideea că după ce voi câștiga un loc în Senatul României și ca posibil președinte PSD am prima șansă să devin primul-ministru al acestei țări. Nu este cazul! Eu îmi văd de treaba mea”.