Gabriela Firea îl acuză pe Traian Băsescu de faptul că spune numai minciuni și aberații la televizor despre bugetul Capitalei și îi aduce ei tot felul de acuzații, de parcă ea și-a tăiat singură bugetul. Firea a ținut să-i amintească lui Băsescu faptul că din cauza lui Primăria Capitalei trebuie să-i dea 115 milioane de euro lui Costincă Constanda.

Primarul general susține că situația bugetul Capitalei, și nu numai, este dezastruoasă, iar vina este și a Guvernului deoarece, după ce că a alocat puține fonduri administrațiilor locale, nici acei bani nu au ajuns: ”Guvernul României, cel care a fost condus de facto de fostul președinte de partid, este vinovat nu doar pentru situația de la Primăria Capitalei, cât și pentru situația de la primăriile de sector. Lor le-a dat mulți bani doar pe hârtie. Le-am spus colegilor că dacă erau solidari cu mine și nu mă lăsau singură în disputa cu fostul președinte de partid, probabil situația se îmbunătățea. La fel și în țară. În buget lucrurile arată roz, dar în fapt lucrurile sunt dezastruoase”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.